Corona-Party am Innufer: Jugendliche flüchteten vor Polizei

Fritzens – Um kurz nach 18 Uhr wurde am Donnerstagabend ein Anrainer auf ein Feuer am Innufer bei Fritzens aufmerksam. Als die alarmierte Freiwillige Feuerwehr und zusätzlich die Polizei Wattens am Einsatzort ankamen, entdeckten sie ein Lagerfeuer. Wer das Feuer entfachte, war zunächst unklar, denn es waren keine Personen am Flussufer anzutreffen. Die Urheber des Lagerfeuers dürften die anrückenden Einsatzkräfte offensichtlich bemerkt haben und hatten sich daraufhin aus dem Staub gemacht.