Psychiatriepatient tötet in Deutschland zwei Mitpatienten

In einer psychiatrischen Klinik in Lüneburg sind bei einer Attacke zwei Patienten gestorben und zwei Krankenpflegerinnen sowie ein Polizist verletzt worden. Dringend tatverdächtig ist ein 21-Jähriger, der überwältigt wurde und in Gewahrsam kam, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Einsatzkräfte setzten dabei Pfefferspray ein und legten dem Mann Handfesseln an.