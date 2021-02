Heinz Mack begegnete sich selbst im Düsseldorfer Kunstpalast

Der ZERO-Künstler Heinz Mack hat am Freitag seiner Ausstellung zum 90. Geburtstag im Düsseldorfer Kunstpalast einen Besuch abgestattet. Die Ausstellung ist wegen der andauernden Coronabeschränkungen für die Öffentlichkeit derzeit noch geschlossen. Sie sollte eigentlich schon am 11. Februar eröffnet werden. Mack wird am 8. März 90 Jahre alt.