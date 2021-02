SPÖ-Parteitag im Juni mit Präsenz

Die SPÖ will ihren heuer fälligen Bundesparteitag trotz Corona-Pandemie als Präsenzveranstaltung abhalten. Der Vorstand hat heute den 26. Juni als Datum und Wien als Austragungsort festgelegt. Kandidaten für Vorsitz und Gremien gibt es vorerst nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass Pamela Rendi-Wagner wieder als Parteichefin kandidiert.

Der Parteitag muss statutengemäß noch in diesem Jahr stattfinden. Es wäre Rendi-Wagners erste Wiederwahl nach ihrer Kür im Jahr 2018. Wie Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch im APA-Gespräch berichtete, will man angesichts der Umstände diesmal nur eine eintägige Veranstaltung ausrichten, und das mit einem entsprechenden Sicherheitskonzept. Zudem werden nur ordentliche und Gast-Delegierte vor Ort sein. Die sonst üblichen Gäste können die Veranstaltung nur per Livestream verfolgen.