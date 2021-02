Sloweniens Außenminister stärkte Minderheit den Rücken

Der slowenische Außenminister Anze Logar ist am heutigen Freitag nach Wien gereist, um Anliegen der Kärntner Slowenen gegenüber der Bundesregierung zu vertreten. „Slowenien wird weiter die Bemühungen der slowenischen Volksgruppe in Österreich für eine langfristige und systemische Regelung der Minderheitenrechte unterstützen“, schrieb Logar auf Twitter. Vor einem Treffen mit seinem Amtskollegen Alexander Schallenberg (ÖVP) sprach er in Wien mit Vertretern der Minderheit.

Logar habe Schallenberg von der „Zufriedenheit der slowenischen Volksgruppe mit der Erhöhung der Finanzmittel berichtet und die Bedeutung gesetzlicher Änderungen zum Schutz der slowenischen Minderheit in Österreich betont“, teilte das slowenische Außenministerium am Freitagnachmittag in einer Aussendung mit. Logar und Schallenberg hätten die Dynamik in den bilateralen Beziehungen „positiv“ bewertet. Weitere Themen des Gesprächs waren demnach die slowenische EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr und die Coronakrise. Diesbezüglich äußerte Logar die Erwartung, dass Österreich slowenischen Pendlern die Einreise erleichtern werde.