Namhafte Juristen fordern mehr Unabhängigkeit für Justiz

Namhafte Juristen - von der Präsidentin der Richtervereinigung bis zur Präsidentin der Staatsanwälte - fordern in einer Petition ans Parlament „die Unabhängigkeit der Justiz auf allen Ebenen“. Die Justiz sei „von politischen Zwischenrufen, Angriffen und Einflussnahmen frei zu halten“, heißt es in dem Schreiben, das der APA vorliegt. Nach der Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel hat die ÖVP zuletzt die Korruptionsstaatsanwaltschaft heftig attackiert.

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler bekräftigte am Freitag einmal mehr diese Kritik und sprach von „besorgniserregenden Vorkommnissen“. „Das ist unerträglich, das ist mit nichts zu rechtfertigen“, verwies Edtstadler auf die rechtswidrige Hausdurchsuchung beim BVT und Ermittlungen der WKStA gegen eine Journalistin. Die österreichische Bevölkerung habe großes Vertrauen in die Justiz, „diese Vorkommnisse könnten sich aber negativ auf den Ruf der Justiz auswirken. Wir dürfen das nicht aufs Spiel setzen“, meinte Verfassungsministerin Edtstadler. Die letzten Tage und Wochen hätten gezeigt, „dass es so nicht weiter gehen kann“.