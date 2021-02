KAC übernimmt Platz zwei, Vienna Caps mit 11:3-Kantersieg

Der KAC hat mit dem ersten Sieg in der Platzierungsrunde der ICE-Eishockeyliga Platz zwei hinter dem einsamen Spitzenreiter HCB Südtirol übernommen. Die Klagenfurter gewannen am Freitag bei Red Bull Salzburg mit 5:2 und profitierten von der Niederlage von Fehervar. Die Ungarn kamen gegen die Vienna Capitals mit 3:11 unter die Räder. In der Qualifikationsrunde sind die Dornbirn Bulldogs trotz Niederlage und die Bratislava Capitals auf dem besten Weg ins Viertelfinale.