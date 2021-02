Über 1.000 Lkw fahren durch Förderung mit Abbiegeassistenten

„Ich habe mich auch gemeinsam mit meinem deutschen Amtskollegen an die EU-Kommission gewandt, um die raschere Einführung von Abbiegeassistenzsystemen über eine Verpflichtung zur Nachrüstung einzufordern“, erinnerte die zuständige Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) anlässlich der aktuellen Bilanz an einen gemeinsamen Brief mit Amtskollegen Andreas Scheuer (CSU) an EU-Kommissarin Adina Valean Ende 2020.