Mindestens drei Tote bei Fabrik-Einsturz in Russland

Beim Einsturz einer riesigen Produktionshalle am Nordpolarmeer in Russland sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Arbeiter seien nach dem Unglück am Samstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten die Behörden in der Industriestadt Norilsk mit. Ihr Gesundheitszustand galt als ernst. Stundenlang suchten die Rettungskräfte bei Temperaturen von minus 40 Grad unter den Trümmern nach Vermissten.