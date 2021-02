Mindestens zwei Tote bei Protesten in Myanmar

Bei Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar sind Medienberichten zufolge am Samstag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Rund 30 Menschen seien bei einer Kundgebung in der Großstadt Mandalay verletzt worden, berichteten Rettungskräfte. In der zweitgrößten Stadt des südostasiatischen Landes hätten Sicherheitskräfte am Nachmittag mit scharfer Munition auf Demonstranten geschossen. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben war zunächst nicht möglich.