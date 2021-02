Brandstiftung in Kufsteiner Tiefgarage gibt Rätsel auf

Kufstein – Ein Brand in einem Mehrparteienhaus am Freitagabend in Kufstein gibt Rätsel auf. Dabei dürfte ein Hausbewohner einen größeren Schaden verhindert haben. Er war gegen 19 Uhr auf eine brennende Matratze in der Tiefgarage aufmerksam geworden und versuchte das Feuer zu löschen, was ihm aber nur teilweise gelang. Die alarmierte Stadtfeuerwehr Kufstein konnte schließlich die Matratze rasch löschen und aus dem Gebäude entfernen. Durch das schnelle Eingreifen entstand nur geringer Sachschaden in noch unbekannter Höhe.