Staraufgebot bei Golden Globes - Michael Douglas als Helfer

Das Staraufgebot für die Golden-Globes-Gala wächst weiter an: Auch die Promi-Ehepaare Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones sowie Kevin Bacon samt Ehefrau Kyra Sedgwick sollen am 28. Februar beim Austeilen der Golden-Globe-Trophäen helfen. Wie der Verband der Auslandspresse am Freitag (Ortszeit) mitteilte, sind auch die Schauspieler Sterling K. Brown und Susan Kelechi Watson als sogenannte Presenter bei der 78. Globe-Gala dabei.