Nationalrat beschließt Hilfen unterschiedlicher Art

Nach den aufgeregten Debatten in den jüngsten Sondersitzungen bietet der Nationalrat in seiner regulären Sitzungswoche ein eher konfliktarmes Programm. Neben der Verlängerung bzw. Ausweitung von Corona-Maßnahmen, etwa für Künstler, Schwangere und Pendler, sticht eine Millionen-Unterstützung für die Israelitische Religionsgemeinschaft hervor.

Angesichts nicht gerade vieler großer Novellen hat man auf den Ersatztag verzichtet, wodurch nur eine Sitzung am Mittwoch abgehalten wird. In dieser gibt es zum Auftakt eine „Aktuelle Stunde“, in der Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) von der SPÖ aufgefordert wird, sich dem „Kampf gegen Arbeitslosigkeit und Pleitewelle“ statt dem „Kampf gegen die Justiz“ zu widmen.