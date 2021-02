Nur 1:3 gegen Villach: Das Play-off rückt für die Haie in weite Ferne

Für den HC Innsbruck und Dario Winkler setzte es am Sonntag gegen Villach eine „Watschn“. Jetzt helfen wirklich nur noch Siege. © Michael Kristen

Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Von einer Fügung des Schicksals zu sprechen, wäre wohl leicht übertrieben. Aber es entbehrte zumindest nicht einer gewissen Romantik, dass ausgerechnet an einem Tag, an dem der HCI auf den VSV traf, Greg Holst seinen 67. Geburtstag feierte. Grund zum Feiern hatte am Sonntag aber nur einer der beiden Herzenclubs des Kanadiers – und das waren nicht die Innsbrucker Haie ...

Den ersten Wermutstropfen gab’s allerdings schon vor dem Eröffnungsbully, denn die Haie mussten auf den angeschlagenen Kapitän Sam Herr verzichten. Von Beginn an entwickelte sich dann ein ausgeglichenes Match, bei dem die Innsbrucker sich vor allem defensiv im Vergleich zu den jüngsten Matches deutlich verbessert präsentierten: Colton Saucermann (12.) und Lukas Bär (16.) fanden die besten Chancen für die Hausherren vor, auf der anderen Seite stand McCollu­m gegen Caron (15.) und Kornelli (16.) seinen Mann. Gegen Ende des ereignisarmen ersten Abschnitts gab’s noch zwei Überzahlspiele für die Haie, die allerdings ungenützt blieben.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Facebook (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Und jetzt kam ja das zweite Drittel, das die Innsbrucker zuletzt in mehreren Partien in den Sand gesetzt hatten. Aber die Tiroler schienen weiter gut im Spiel. Doch der „Dosenöffner“ gelang dann den Adlern aus Villach: Eigentlich waren die Haie am Weg zu einem vielversprechenden Angriff, als es nach einem Christoffer-Puckverlust richtig schnell ging, Collins auf und davon war – und die Führung für die Gäste erzielte (34.). Es war ein Rückstand, der die Innsbrucker schockte: Die O’Keefe-Truppe konnt­e sich bei Keeper McCollum bedanken, dass es nicht mehr Gegentore setzte.

Auch im Schlussabschnitt taten sich die Innsbrucker schwer, hatten aber durchaus ihre Möglichkeiten (Girard,/41., Ciampini/45., Lattner/46.). In der 47. Minute gelang Max Gerlach der nicht unverdiente Ausgleich, auch weil der junge Villach-Ersatzkeeper Thomas Schmidt kräftig mithalf. Der war übrigens erst kurz zuvor aufs Eis gekommen, weil sich Jakub Sedlacek offensichtlich unwohl fühlte. In der 53. Minute vergab dann Dario Winkler völlig allein das 2:1. Und das sollte sich rächen:

TT-ePaper gratis testen und 20 x € 100,- Einkaufsgutscheine gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent