Die Ansprüche der WSG Tirol sind gestiegen: "Das war ein Kreisliga-Kick"

So enttäuscht war man bei der WSG Tirol schon lange nicht mehr. Natürlich hatt­e Sportmanager Stefan Köck auch das 2:4 vor einer Woche gegen Salzburg geärgert, die Heimschlappe gegen St. Pölten war da aber schon eine andere Hausnummer. „Es fühlt sich nicht gut an“, gestand Manager Stefan Köck. Und dieses negative Gefühl habe man sich selbst zuzuschreiben. Dabei erinnert der 45-Jährige natürlich an die beiden Hochkaräter in Halbzeit eins (Rogelj, Frederiksen), aber auch an den schlecht verteidigten Freistoß, der zum Siegtor führte. Ganz allgemein habe die Mannschaft auf ihn auch ein bisschen „gehemmt“ gewirkt. Vielleicht spukt ja der Kampf um den Einzug in die Meisterrunde (Top 6) immer doch zu sehr in den Köpfen herum. „Wir sitzen nicht mit dem Rechenschieber in der Kabine, aber das kann natürlich eine Rolle spielen“, weiß Köck.