WAC-Gegner Tottenham verliert in Premier League erneut

WAC-Gegner Tottenham bleibt in der englischen Fußball-Premier-League auf Talfahrt. Am Sonntag kassierten die Spurs bei West Ham eine 1:2-(0:1)-Niederlage und gingen damit zum fünften Mal in den jüngsten sechs Partien als Verlierer vom Platz. Während sich West Ham auf Platz vier vorschob, hat die Truppe von Jose Mourinho bereits neun Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz.