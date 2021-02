Inter festigt Tabellenführung mit 3:0-Derbysieg gegen Milan

Die Mannschaft von Coach Antonio Conte erwischte einen Blitzstart, Lautaro Martinez brachte Inter in der fünften Minute in Führung. Die Entscheidung im Spitzenduell brachte die Phase um Mitte der zweiten Hälfte. Innerhalb von neun Minuten zog Inter in einem ansonsten ausgeglichenen Spiel auf 3:0 davon. Erneut Martinez (57.) und Romelu Lukaku (66.) schossen die Tore.

Die kommende Woche bringt für die Rot-Schwarzen kaum Entlastung. Am Donnerstag steht in der Europa League das Rückspiel gegen Roter Stern Belgrad an (Hinspiel 2:2), am Sonntag folgt das Spiel beim Tabellendritten AS Roma.