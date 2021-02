Streit in Frankreich über Fleischverzicht in Schulkantinen

In Frankreich ist ein Streit über fleischfreies Essen in Schulkantinen entbrannt. Landwirtschaftsminister Julien Denormandie forderte am Sonntag auf Twitter: „Lasst uns aufhören, unseren Kindern Ideologie auf den Teller zu legen!“ Man solle ihnen geben, was sie zum Wachsen brauchen. Dazu gehöre auch Fleisch. Auslöser sind Pläne in Lyon ab Montag in den Schulkantinen nur noch ein Menü auszugeben, und zwar ohne Fleisch. Damit wolle man wegen Corona den Ablauf beschleunigen.