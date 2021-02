Salzburg schlägt Rapid 4:2 - Siege auch für den LASK und WAC

Der WAC setzte sich drei Tage nach dem Europa-League-Auftritt gegen Tottenham am Sonntagnachmittag in Graz mit 2:1 durch. Die ab der 35. Minute in Unterzahl spielenden Spieler von Sturm Graz wurden für ihren Kampf gegen den WAC nicht belohnt und verloren in der 18. Runde erstmals in dieser Saison zwei Ligaspiele in Folge. Dominik Baumgartner brachte die Gäste in Führung (28.), die Ivan Ljubic nach dem Ausschluss von Goalie Jörg Siebenhandl wegen einer Notbremse ausglich (43.). Dario Vizinger „erlöste“ die Gäste mit dem Siegtor erst in der 90. Minute.