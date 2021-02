UNO-Rat beleuchtet Lage der Menschenrechte

In Genf beginnt am Montag die Frühjahrssitzung des UNO-Menschenrechtsrats. Es geht unter anderem um die Lage in Myanmar nach dem Militärputsch sowie um Syrien und Weißrussland. Debatten sind auch geplant über das Recht auf Gesundheit und die Verteilung der Corona-Impfstoffe sowie Einschränkungen der Meinungsfreiheit im Zuge von Corona-Schutzmaßnahmen. Der Rat befasst sich mit Krisen, Diskriminierung und Einschränkung der Menschenrechte in aller Welt.