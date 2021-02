Barcelona in Messis Rekordspiel nur 1:1 gegen Cadiz

Der FC Barcelona hat beim Rekordspiel von Lionel Messi den achten Ligasieg in Serie leichtfertig verspielt und die nächste Enttäuschung kassiert. Der Argentinier erzielte beim Heim-1:1 am Sonntag gegen Cadiz die Führung per Elfmeter (32.). In der Schlussphase kam der Abstiegskandidat allerdings zum schmeichelhaften Ausgleich, Alex Fernandez ließ Goalie Marc-Andre ter Stegen ebenfalls per Strafstoß keine Chance (89.). Zuvor hatte Clement Lenglet ein unnötiges Foul begangen.