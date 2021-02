IAEA setzt Kontrollen im Iran vorerst eingeschränkt fort

Zur Deeskalation des Atomstreits haben die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und der Iran eine Übergangslösung vereinbart. IAEA-Chef Rafael Grossi teilte am Sonntag nach Gesprächen in Teheran mit, dass seine Organisation aufgrund der Vereinbarung ihre Kontrollen im Iran in den nächsten drei Monaten eingeschränkt fortsetzen könne. Die Vereinbarung wurde vor dem Hintergrund des diplomatischen Tauziehens um eine Neubelebung des Atomabkommens mit dem Iran getroffen.