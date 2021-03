TT-Analyse: Der Preiskampf hat die „letzte Meile“ erreicht

In den letzten Jahrzehnten wurden hochkomplexe, weltweite Logistik-Netzwerke aufgebaut. Parallel dazu hat sich von der Öffentlichkeit unbemerkt ein mörderischer Preiskampf im europäischen Transportgewerbe entwickelt, der schlussendlich dem klassischen europäischen Fernverkehr den Garaus machte. Und diese Entwicklung hat nun auch die „letzte Meile“, wie die lokale Zustellung von Waren an die Betriebe und an Privatkunden genannt wird, erreicht. Konnten bis vor einigen Jahren kleine Frächter noch gutes Geld verdienen, indem sie für die großen Versender vor Ort die Zustellung übernahmen, ist dieses Geschäft heute immer häufiger kaum mehr als die Selbstausbeutung von so genannten Selbstfahrern.