TT-Leitartikel zum Fall Khashoggi: Freund, Feind und die flexible Moral

Die Einschätzungen der US-Geheimdienste kommen nicht überraschend: Die brutale Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul wurde von höchster Stelle abgesegnet. Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman – er gilt als der starke Mann des ultrakonservativen wahhabitischen Königreichs – hat die Operation zur Gefangennahme oder Tötung des in Ungnade gefallenen Khashoggi genehmigt.