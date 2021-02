Hoffnung auf konzertante Osterfeiertage in Erl

Erl – Was könnte wann wieder möglich sein? Diese Frage beschäftigt Kulturschaffende in ganz Europa seit Monaten. Auch bei den Tiroler Festspielen Erl zwang der volatile Verlauf der Covid-Pandemie die Entscheidungsträger mehrfach zum Umdenken. Zuletzt musste Intendant Bernd Loebe seine Vorhaben für die Winterfestspiele ins Frühjahr verschieben. Nun wird es auch hier Abstriche geben müssen. Wie die Festspiele gestern mitteilten, soll aber an den Osterfeiertagen, von 2. bis 5. April, auf alle Fälle gespielt werden.

Eröffnet wird das Osterfestival am Karfreitag, 2. April, mit Bachs Matthäuspassion. Tags darauf steht ein von Edvard Griegs „Peer Gynt“ inspiriertes Familienkonzert auf dem Spielplan. Der Ostersonntag steht dann im Zeichen Richard Wagners. Karsten Januschke dirigiert ein Galakonzert mit ausgewählten Werken des Komponisten. Es soll nicht zuletzt Einstimmung auf die Sommerfestspiele sein, bei denen „Lohengrin“ und „Das Rheingold“ angesetzt sind. Ebenfalls am Sonntag wird die Musicbanda Franui mit ihrem Programm „Mischmasch“ in Erl gastieren. Beim Abschlusskonzert am Ostermontag, 5. April, stehen Werke von Pietro Mascagni, Francesco Paolo Tosti und Nikolai Rimski-Korsakow auf dem Programm.