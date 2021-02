Mordprozess in Klagenfurt - Angeklagte: „Nicht schuldig“

Wegen Mordversuchs ist am Montag am Landesgericht Klagenfurt eine 47 Jahre alte Frau vor Gericht gestanden. Die Pädagogin hatte laut Anklage im Sommer 2020 in ihrem Wohnhaus im Kinderzimmer einen provisorischen Holzkohlengrill in Betrieb genommen. Die Frau und ihr 14 Jahre alter Sohn erlitten dabei schwere Rauchgasvergiftungen und überlebten nur knapp. Für Staatsanwältin Tanja Wohlgemuth ist das versuchter Mord, die Angeklagte sagte, sie sei „absolut nicht schuldig“.