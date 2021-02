Blick von den Dolomiten in die Kristallkugel: Wer räumt im Weltcup ab?

Marco Schwarz hat die Slalom-Kugel fast fix, am Samstag fährt der Kärntner in Bansko, wo er sich 2019 das Kreuzband gerissen hatte.

Innsbruck – Der Vorhang ist zu, Brot und Spiele in Cortina vorbei – und besser hätte die Veranstalter-Bilanz der 46. Ski-WM kaum ausfallen können. Die rigorose Test-Offensive hatte gefruchtet, bis auf die Verschiebungen wegen der Wetterkapriolen lief organisatorisch alles gut ab.

Doch der Sport ist schnelllebig, fanden gerade noch die Medaillen für die Slalom-Herren ihre Abnehmer (darunter jene in Silber für den Kärntner Adrian Pertl), steht bereits morgen (!) das erste Training für die Damen-Abfahrt in Val di Fassa (ITA) an. Und das eröffnet die Jagd auf zehn Weltcup-Kugeln, um die auch die Österreicher kämpfen.