NEOS wollen mehr Grün in Innsbruck

Innsbruck – Mehr Grün in Innsbruck fordern die NEOS-Gemeinderätinnen Julia Seidl und Dagmar Klingler. Gemeint ist damit nicht, dass die Grünen politisch mehr zu sagen haben sollen, sondern dass die Innenstadt mit Bepflanzungen attraktiviert wird. Die NEOS wollen per Antrag im Gemeinderat am Donnerstag erreichen, dass die Stadt Konzepte für entsprechende Maßnahmen von Straßenzügen ausarbeitet. „Eine Investition in den Straßenraum ist eine Investition in den Wirtschaftsstandort“, argumentiert Seidl, die am Beispiel Museumstraße vorzeigen will, wie es gehen könnte. „Die Museumstraße ist zur reinen Verkehrsachse für die Öffis und Radfahrer verkommen. Das ist schade, da sie eine der längsten innerstädtischen Straßen ist“, so Seidl. Sie schlägt vor, die vorhandenen Lichtsäulen mit Rankgewächsen zu begrünen und rundherum Sitzbänke aufzustellen. „Damit schlägt man mehrere Fliegen mit einer Klappe. Zum einen gäbe es endlich etwas Grün in der Straße, das wäre sowohl für das Klima als auch fürs Auge gut. Und zum anderen gäbe es endlich genügend Sitzgelegenheiten“, erklärt Seidl.