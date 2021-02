Umwidmung im neuen Gewerbegebiet spaltet Schwazer Gemeinderat

Am östlichen Ende von Schwaz entsteht ein Gewerbegebiet. Für Unmut sorgt nun der Wunsch nach Wohnraum für Betriebsinhaber. (Archivfoto)

Schwaz – Von der landwirtschaftlichen Vorrangfläche zum Gewerbegebiet mit diversen Einschränkungen (z. B. kein Transportunternehmen oder keine Tankstelle) und nun zur Sonderfläche, die auch eine „beschränkte Wohnnutzung“ ermöglicht – und das alles innerhalb eines Jahres. Das neue Gewerbegebiet in den Schwazer Feldern sorgte vor der ersten Betriebsansiedelung für Zündstoff. Die Wogen in der Bevölkerung – vor allem bei den Landwirten –, aber auch in der Stadtpolitik gingen hoch.