Sohn Messer in Brust gerammt: Burgenländerin eingewiesen

Eine 41-jährige Frau ist am Montag vom Landesgericht Eisenstadt in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden, weil sie im Juli 2020 ihrem neunjährigen Sohn ein Messer in die Brust gerammt haben soll. Sie habe sich in einem psychotischen Zustand befunden und versucht, ihr Kind mit einem Stich in die Brust im Bereich des Herzens zu töten, betonte der Staatsanwalt. Das Geschworenengericht stellte mit acht zu null Stimmen ihre Unzurechnungsfähigkeit fest.