Skitour auf den Tullenkogel: Sonne bis zum Gipfelkreuz

Assling – Von den enormen Schneemassen werden die Osttiroler heuer noch eine Zeit lang zehren. Selbst sonnseitig und bis in tiefe Lagen gibt es fast überall eine geschlossene und kompakte Schneedecke. Zur großen Freude aller Wintersport- und Skitourenfans. 210 Zentimeter verzeichnet etwa die Messstation bei der Porzehütte (1935 Meter) in den Karnischen Alpen, 130 sind es am Compedal bei Assling. Und in Richtung Compedal bei Assling, genauer gesagt hinauf auf den Tullenkogel, führt diese Woche unser Tourentipp. Eine einfache Tour in den Villgratner Bergen, bei der als einzige Schwierigkeit lediglich eine kurze Steilstufe im Gipfelanstieg zu bewältigen ist.