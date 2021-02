FPÖ sieht Van der Bellen in Ibiza-Video involviert

Bereits in einem Interview hatte der mutmaßliche Drahtzieher des Videos, der Detektiv Julian H., berichtet, die Hofburg von der Aktion unterrichtet zu haben. Man habe der E-Mail mit dem Betreff „Testament“ keine Bedeutung beigemessen, hieß es damals aus der Präsidentschaftskanzlei. Der angebliche Kalendereintrag Van der Bellens erzählt für die FPÖ allerdings Anderes: Ein für zwei Stunden anberaumtes Teammeeting am 16. Mai 2019 mit dem Präsidenten und zwei Mitarbeitern enthält den Betreff „Gerücht Sp./Süddt. zu Strache/Gud“.

„Es werden Fragen auf den Bundespräsidenten zukommen“, kündigt Hafenecker nun aufgrund der neuen Erkenntnisse an. So wollen die Freiheitlichen Van der Bellen nun in den Ibiza-Untersuchungsausschuss laden, da dieser beim Ibza-Video offenbar „mittendrin statt nur dabei“ gewesen sei. Und auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) soll ein weiteres Mal befragt werden. Zusätzlich will der FPÖ-Fraktionsführer auch Anzeigen wegen Beweismittelunterdrückung und vorsätzlicher Falschinformation durch die Hofburg gegenüber den Ermittlern einbringen.