„Cygnus“-Frachter hat an der ISS angedockt

Der private Frachter „Cygnus“ hat an der Internationalen Raumstation (ISS) angedockt. Der unter anderem mit Würmern und mehr als dreieinhalb Tonnen Nachschub beladene Frachter sei am Montag an der ISS angekommen, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA per Kurznachrichtendienst Twitter mit. „Willkommen an der ISS.“ Der unbemannte „Cygnus“ war am Samstag von einer Startbasis auf Wallops Island an der amerikanischen Ostküste gestartet.