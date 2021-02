5:2-Heimsieg gegen Linz: Haie tankten Moralinjektion

Die Gäste waren zu Beginn einen Tick gefährlicher, ehe Heimkehrer Luis Ludin – Cheftrainer Mitch O’Keefe schickte auch ohne den verletzten Captain Sam Herr vier Angriffsreihen auf Eis – das erste Mal einem Torerfolg der Hausherren näher kam. Weil sich Linz mit einem Doppelausschluss schwächte, markierte Christof Kromp in doppelter Überzahl das 1:0 (16.), ehe Felix Girard in numerischer Überlegenheit eine unnötige Strafe kassierte, die mit einer Lebler-Granate zum 1:1 (19.) bestraft wurde.

Dann begann jenes gefürchtete zweite Drittel, in dem die Haie in den vergangenen Spielen so oft abgetaucht waren. Nicht am gestrigen Abend: Denn in einem weiteren Pow­erplay markierte Liga-Top-Scorer Daniel Ciampini nach Sideroff-Assist das 2:1 (31.), ehe zwei unnötige Strafen für Dauerdruck der Linzer sorgten. Zweimal rettete die Stange, HCI-Keeper Tom McCollum reagierte in dieser Phase auch mehrmals großartig und hielt den knappen Vorsprung nach 40 Minuten fest.