Judith Revers als Kämpferin für die Gegenwartskunst

Judith Revers: Begonnen hat es im Jahr 2009, als ich in Boston, New York und Wien für meine Dissertation „Fernsehkunst. Der zeitgenössischen Kunst eine Fernsehform“ recherchiert habe. Ich habe mich damals gefragt, warum es so wenig Gegenwartskunst im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt. Damals war ORF III gerade in der Gründung, und ich habe Programmleiter Peter Schöber zwei Konzepte vorgestellt, aus denen dann das „Artist in Residence“-Programm auf ORF III entstanden ist. Damals gab es noch freie Sendeplätze. Ich war also, wie man so sagt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort.