Seltenes Glück im Unglück: Wie zwei Tirolerinnen mit ihrer Krankheit leben

Innsbruck – „Es ist ein Wunder“, sagt Sabine Gruber, „ein großes Wunder.“ Sie wirkt glücklich. Doch das war nicht immer so. Anlässlich des Tags der Seltenen Krankheiten, der am 28. Februar begangen wird, erzählte die Wörglerin ihre Geschichte. Von klein auf, fast 40 Jahre lang, litt sie an Schmerzen und wusste nicht, warum.