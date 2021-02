FPÖ will Tourismus-“Schutzschirm“ wegen Coronapleiten

Die FPÖ sieht die heimische Wirtschaft weiter durch die Corona-Maßnahmen der Regierung am Boden und will dieser nun im Parlament beispringen. „Wir wollen eine Art Schutzschirm gegen Ausverkauf des Tourismus“, kündigte Klubobmann Herbert Kickl am Dienstag in einer Pressekonferenz einen dementsprechenden Antrag an. Die NEOS sprachen sich für das kontrollierte Aufsperren samt „Reintesten“ in den Tourismus aus.