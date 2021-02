Maskengegner Strache an Vlies-Firma in Serbien beteiligt

Angesichts des „Krone“-Artikels, in dem von einem Mitmischen Straches im „Masken-Business“ die Rede war, sprach er von gezielt verbreiteten Unwahrheiten. „Es wird in Serbien in der Firma Aurum-Tex, wo ich als Gesellschafter beteiligt bin, ein hochwertiges Melt-Blown (Filter-Vlies) für die Industrie entwickelt und es werden dort keine Masken produziert“, betonte er.