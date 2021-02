Gabriela Maria Schmeide erhält den Tilla-Durieux-Schmuck

Es ist eine besondere Ehrung: Die deutsche Schauspielerin Gabriela Maria Schmeide („Systemsprenger“) ist die neue Trägerin des Tilla-Durieux-Schmucks, der alle zehn Jahre verliehen wird. Sie wurde dafür von ihrer Vorgängerin Judith Hofmann auserkoren, wie die Akademie der Künste am Dienstag in Berlin mitteilte. Das Collier mit 34 in Platin gefassten Zirkonen wurde von der legendären Wiener Schauspielerin Tilla Durieux (1880–1971) gestiftet.