Steirer wegen Mordversuchs zu zwölf Jahren Haft verurteilt

Ein 57-Jähriger ist am Dienstag im Grazer Straflandesgericht wegen versuchten Mordes und Widerstand gegen die Staatsgewalt zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Dem Oststeirer wurde vorgeworfen, seine Nachbarin gewürgt zu haben. „Ich bring‘ dich um, du stirbst jetzt“, soll er dabei gesagt haben. Die Frau konnte flüchten, der Beschuldigte randalierte dann auch noch bei der Polizei. Bei der Verhandlung fühlte er sich in keiner Weise schuldig, wurde aber einstimmig verurteilt.

An diesem Abend kam die Nachbarin wieder zu ihm und ging ins Schlafzimmer. Er folgte ihr, dann kam es offenbar zum Streit, an den sich der Angeklagte in keiner Weise mehr erinnern konnte. „Was ist dann passiert?“, fragte die Richterin. „Auf einmal rinnt mir die Blutsuppn runter. Sie hat zwei Mal hergeschlagen, aufs Aug‘ und auf die Nase“, schilderte der 57-Jährige. „Warum?“, wollte die Richterin wissen. „Weiß ich nicht“, lautete die Antwort. Sie sei „immer so jähzornig gewesen, einmal hat sie mir die ganze Wohnung zerlegt“.