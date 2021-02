Hillary Clinton wird zur Thriller-Autorin

Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton (73) veröffentlicht im Herbst ihren ersten Roman, einen Polit-Thriller. In „State of Terror“ (in doppeltem Wortsinn etwa Zustand des Schreckens oder Staat des Terrors) geht es um eine fiktive Außenministerin, die in die Regierung ihres Rivalen eintritt und versucht, eine Welle von Anschlägen aufzuklären, die die Weltordnung ins Wanken gebracht haben, wie der Verlag Simon & Schuster am Dienstag (Ortszeit) mitteilte.