Regierungs-Beschluss zu Bundesstaatsanwalt, Details offen

Die Bundesregierung hat ihren bereits verkündeten Plan, eine unabhängige und weisungsfreie Bundesstaatsanwaltschaft einzurichten, am Mittwoch im Ministerrat formal festgeschrieben. Konkrete Details fehlen allerdings noch, diese sollen erst erarbeitet werden. Der „Kurier“ berichtete unterdessen, dass die ÖVP Zitate aus Ermittlungsakten verbieten und „überschießende Auswertung“ von Kommunikation untersagen will.

„Ermittlungsverfahren sollen unabhängig und ohne öffentlichen oder politischen Druck geführt werden können. Dabei gilt es ein Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit zu berücksichtigen, die Pressefreiheit zu schützen und gleichzeitig mediale Vorverurteilung zu vermeiden“, so der Text des Ministerratvortrages. Bei der Vermeidung von Vorverurteilung dürfte seitens der ÖVP der im „Kurier“ berichtete Plan gemeint sein, Berichterstattung über Ermittlungsverfahren zu erschweren. Derzeit dürfen Anwälte Ermittlungsakten weitergeben, Medien dürfen (unter Einhaltung des Medienrechts) daraus zitieren. Letzteres will die ÖVP laut „Kurier“ nun verbieten. Außerdem will sie den Ermittlern die „überschießende Auswertung“ von Kommunikation untersagen.