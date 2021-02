EU-Streit mit AstraZeneca für beendet erklärt

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Streit mit dem Corona-Impfstoffhersteller AstraZeneca um Lieferverzögerungen für beendet erklärt. „Die Impfstoffhersteller sind in dieser Pandemie unsere Partner, und auch sie standen noch nie vor solch einer Herausforderung“, sagte von der Leyen in einem Zeitungsinterview. AstraZeneca betonte am Mittwoch gegenüber der APA, dass die Dosen-Lieferprognose für das zweite Quartal auf Einhaltung des Vertrags abziele.

„AstraZeneca bestätigt heute, dass die jüngste Q2-Prognose für die Lieferung des Covid-19 Impfstoffs auf die Einhaltung des Vertrags mit der Europäischen Kommission abzielt“, versicherte ein Sprecher am Mittwoch in einer Mitteilung gegenüber der APA. „Gemäß diesem Vertrag soll etwa die Hälfte des erwarteten Volumens aus der EU-Lieferkette stammen, während der Rest aus dem internationalen Liefernetzwerk kommen würde. Zum jetzigen Zeitpunkt arbeitet AstraZeneca daran, die Produktivität in seiner EU-Lieferkette zu erhöhen und weiterhin seine globalen Kapazitäten zu nutzen, um die Lieferung von 180 Millionen Dosen an die EU im zweiten Quartal zu gewährleisten.“