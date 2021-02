Neuer Venedig-Roman von Gerhard Roth erschienen

Der prominente österreichische Comictexter und -zeichner Klemens Kuck stirbt an den Folgen eines Sturzes über eine venezianische Brückentreppe. Seine Witwe, die am Kunsthistorischen Museum angestellte Kunsthistorikerin Lilli Kuck, reist in die Lagunenstadt, um Näheres über die Umstände seines Todes in Erfahrung zu bringen. Sie spürt: Etwas stimmt daran nicht. Nicht zuletzt die Tatsache, dass er bereits vier Wochen in Venedig war, aber in keinem Hotel wohnte (auch nicht in jenem, das er seiner Frau angegeben hatte), lässt sie befürchten, dass er ein Doppelleben, vielleicht auch eine geheime Geliebte gehabt hatte. Roth verliert keine Zeit: Schon auf Seite 16 lässt er seine Protagonistin in Venedig ankommen. Und es beginnt jene Mischung aus verblüffenden Zufällen, touristischem Interesse und kriminalistischen Rätseln, die Roth in den beiden vorangegangenen Romanen kultiviert hatte.