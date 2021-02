Sand im Getriebe bei Umsetzung: Pflegelehre höchst umstritten

Seitens der WK betont man, dass an der Pflegelehre, die auch im Regierungsprogramm verankert ist, festgehalten wird. Gesundheits- und Wirtschaftsministerium müssten sich jedoch noch auf ein Konzept einigen: „Dieses soll in Workshops mit Stakeholdern finalisiert werden.“ Der Prozess habe sich aufgrund der Corona-Pandemie verzögert. Es brauche jedoch dringend einen niederschwelligen Zugang zu den Pflegeberufen, da händeringend nach Kräften gesucht werde.

Arbeitnehmervertreter und Patientenanwälte standen der Idee der Pflegelehre hingegen stets sehr skeptisch gegenüber. Philip Wohlgemuth, Vorsitzender des ÖGB Tirol, sagt dazu: „Teenager gehören nicht an ein Pflegebett! Durch frühzeitige Überforderung könnten junge Menschen der Branche eher den Rücken kehren.“ Eine fundierte Ausbildung in Form einer berufsbildenden höheren Schule (BHS) mit Schwerpunkt Gesundheits- und Sozialberufe, wie sie die Pflegeferrari in Tirol anbietet, wäre sinvoll. Auch Quereinsteiger müssten gezielt gefördert werden. „Ich denke etwa an berufsbegleitende Ausbildungsangebote und gezielte Umschulungen“, so Wohlgemuth. Pflege sei emotionale Schwerstarbeit, auf die man entsprechend vorbereitet werden müsse und die später begleitet gehöre, etwa durch Supervision.