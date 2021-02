Voll angeschrieben, weiter unter Druck: "Wir müssen auswärts nachlegen"

Das Rückspiel in Linz verspricht morgen eine ganz heiße Kiste zu werden, denn die Oberösterreicher, die sich im Gegensatz zu den Haien vor der Quali-Runde quasi mit einer kompletten neuen Angriffsreihe verstärkten, kämpfen ebenfalls um die letzte Chance. Zudem kam es im Finish der Partie in der Tiwag-Arena zu einigen Nickligkeiten und wurde Linz-Provokateur Sebastian Piche von einem Linienrichter vor einem Watschentanz mit HCI-Verteidiger Jonathan Racine bewahrt. „Wenn es für das auch noch eine Sperre für ein Spiel gibt, können wir aufhören“, notiert Pedevilla. Ein brutaler Check an Clemens Paulweber wurd­e allerdings an das Departement of Player Safety zur Begutachtung eingeschickt.