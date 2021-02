Die Brutstätte des Beats: Lawrence Ferlinghetti verstarb mit 101 Jahren

Innsbruck – Heute steht der City Lights Bookstore in jedem San-Francisco-Reiseführer. Und auch in jeder Gesamtdarstellung der US-amerikanischen Literaturgeschichte, die ernst genommen werden will, findet sich die Buchhandlung samt angeschlossenem Verlag. Seit 2001 zählen beide zur den National Historic Landmarks der Vereinigten Staaten – „wegen ihres bedeutenden Beitrags zur Entwicklung der Nachkriegs­literatur“. Lawrence Ferlinghetti hat den Laden 1953 gegründet. Davor hatte ihn der Zweite Weltkrieg nicht nur an die Küste der Normandie geführt, sondern auch in „die Hölle von Nagasaki“. Dort wurde er endgültig zum Pazifisten.