Erstmals seit einem Monat mehr als 2.000 Neuinfektionen

Erstmals seit beinahe fünf Wochen sind in Österreich wieder mehr als 2.000 Neuinfektionen gemeldet worden. In den vergangenen 24 Stunden kamen laut Innen- und Gesundheitsministerium 2.006 neue Fälle hinzu. Im Schnitt der vergangenen Woche infizierten sich somit täglich 1.786 Menschen mit SARS-CoV-2. Zuletzt waren am 22. Jänner mit 2.088 Infektionen über 2.000 registriert worden. Die Zahl der Toten stieg um 37 auf 8.470 Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind.

Die Zahl der Erkrankten in Spitalsbehandlung ging unterdessen zurück. Insgesamt lagen am Mittwoch 39 Patienten weniger im Krankenhaus als am Donnerstag, 1.323 Betten waren belegt. Auch auf den Intensivstationen gab es einen Rückgang von 15 Covid-19-Erkrankten. Österreichweit benötigten 256 Menschen intensivmedizinische Versorgung.

Die meisten Neuinfektionen wurden am Mittwoch mit 533 in Wien gemeldet, in Niederösterreich kamen 337 und in Oberösterreich 337 neue Fälle hinzu. In der Steiermark gab es 201 weitere Infizierte, in Kärnten 149, in Tirol 146 und in Salzburg 142. Das Burgenland vermeldete 97 Neuinfektionen, Vorarlberg 46.