Die Salzburger Bullen brauchen gegen Villarreal ein kleines Wunder

Aber! So mutig und stark Salzburg-Coach Jesse Marsch seine Mannschaft heute sehen will, so gut ist die Ausgangslage für den FC Villarreal unter dem Europa-League-Experten Unai Emery. Ein Tor der Spanier und die Messe ist vermutlich gelesen. Deswegen weiß auch Marsch, worauf es ankommen wird – nämlich auf die richtige „Balance zwischen der Aggressivität gegen den Ball und den Schutz unseres Tors“.

Salzburg, wie die Austria Presse Agentur (APA) schreibt, will das „Gelbe U-Boot“, so lautet der Spitzname des FC Villarreal, versenken. „Schiffe versenken“ ist in der Regel aber ein echtes Kinder-Spiel und keines, das bei der geballten Klasse des Salzburg-Gegners so einfach am Rasen stattfindet.