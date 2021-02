Wolfgang Thiem: „Bresnik will die ganze Karriere von Dominic beteiligt sein“

Wien – So cool und abgebrüht Tennis-Star Dominic Thiem auf den Plätzen dieser Welt auftritt, so sehr brodelt es hinter den Kulissen. Seit Monaten befindet sich der US-Open-Sieger im Clinch mit seinem früheren Mentor Günter Bresni­k, der Streit rund ums Geld wanderte Mitt­e Dezember schließlich vor Gericht.

Nach der „ersten Runde“ suchten beide Parteien eine außergerichtliche Lösung, die nun heute und morgen auch gefunden werden soll. In Anwesenheit eines vermittelnden Mediators wollen sich der 27-jährige Thiem und der 59-jährige Bresnik, der den Niederösterreicher gut 16 Jahre lang betreute, annähern. Das klingt so, als würde sich ein Frieden abzeichnen – doch diese Hoffnung verlor in den letzten Wochen viel Rücken­wind.